Петр Порошенко подпал под санкции Зеленского

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - На Украине ввели санкции против пяти физических лиц, включая экс-президента Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму), последний обвиняет Владимира Зеленского в "политических чистках".

Зеленский подписал указ, которым утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины от 12 февраля 2025 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", сообщают в четверг украинские СМИ со ссылкой на сайт президента Украины.

Согласно приложению к документу, санкции введены против бизнесмена Игоря Коломойского, экс-владельца банка "Финансы и Кредит" Константина Жеваго, бывшего совладельца ПриватБанка Геннадия Боголюбова, экс-президента Украины, лидера партии "Европейская солидарность" Порошенко и бывшего депутата парламента Виктора Медведчука.

Отмечается, что санкции предусматривают, в частности: лишение госнаград, блокирование активов, ограничение торговых операций, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перемещений по территории Украины.

Кроме того, в отношении фигурантов решения СНБО введен запрет на вывод капиталов за пределы Украины, на участие в приватизации, на аренду госимущества резидентами иностранного государства, на приобретение в собственность земельных участков.

Экс-президент Украины Порошенко назвал этот указ преступлением и обвинил Зеленского в "политических чистках". "У этого преступления много соучастников: вся команда Зеленского, кабинет министров, который "нагнули" на абсурдное представление, члены его СНБО, которые тихонько поднимали руки", но "заказчик, исполнитель и подписант один - лично Зеленский", - цитируют украинские СМИ комментарий Порошенко из его видеообращения.