В РФ внесли в список экстремистских организаций объединение, куда входил Порошенко

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Министерство юстиции РФ внесло в список ликвидированных экстремистских организаций некое объединение, в состав которого входили бывший президент Украины Петр Порошенко и его сын (их деятельность запрещена в РФ решением суда).

Перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в соответствии с законом "О противодействии экстремистской деятельности", обновился в пятницу.

В пункте 112 значится: Объединение, членами которого являются: Порошенко Петр Алексеевич, родившийся 26.09.1965 г.р. в г. Болград Одесской области Украинской ССР, Порошенко Алексей Петрович, родившийся 06.03.1985 г.р. в г. Киеве Украинской ССР, Казаков Олег Леонидович, родившийся 31.05.1967 г.р. в г. Санкт-Петербурге".

Также отмечается, что решение о ликвидации объединения (его наименование не уточняется) было принято Октябрьским районным судом Липецка 12 февраля этого года.

Порошенко занимал пост президента Украины с 7 июня 2014 по 20 мая 2019 года.

Казаков, согласно данным системы "Спарк", с 2015 является генеральным директором АО Липецкая кондитерская фабрика "Рошен".

19 февраля 2024 года Октябрьский районный суд Липецка удовлетворил требования заместителя генерального прокурора о взыскании в пользу РФ акций АО ЛФК "Рошен", сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.

По решению суда в доход РФ обращены акции АО "Липецкая кондитерская фабрика "Рошен", а также 94,9976% долей в уставном капитале ООО "Рошен", принадлежащие "Центрально-Европейской кондитерской компании" (Украина), 5% долей в уставном капитале ООО "Рошен", принадлежащие Олегу Казакову.

Как уточнили "Интерфаксу" в суде, изъяты акции АО "Липецкая кондитерская фабрика "Рошен" в количестве 128 970 771 штуки, долю не уточнили.

Кроме того, суд запретил на территории РФ деятельность экс-президента Украины Петра Порошенко, его сына Алексея Порошенко и Олега Казакова.

"Решение суда по административному делу обращено к немедленному исполнению. Может быть обжаловано в апелляционном порядке в Липецкий областной суд в установленные законом сроки", - говорилось в сообщении.

Дело "Рошен"

Корпорация Roshen в апреле 2015 года заявила об аресте имущества липецкой кондитерской фабрики общей стоимостью 2 млрд рублей. СКР тогда сообщал о возбуждении уголовного дела по факту мошеннического хищения (ч.4 ст.159 УК РФ) 180 млн рублей путем незаконного возмещения из бюджета РФ налога на добавленную стоимость "Липецкой кондитерской фабрике "Рошен". На фабрике, а также в офисах строительной фирмы НПФ "Металлимпресс" в Нижнем Новгороде были проведены обыски.

По данным следствия, в 2012-2013 годах представители указанных организаций направили в межрегиональную инспекцию ФНС по Липецкой области поддельные документы о якобы выполненных в 2012 году работах по строительству кондитерской фабрики на общую сумму более 1 млрд рублей, "в том числе потребовав возмещение НДС в размере более 180 млн рублей".

Предприятие было законсервировано в 2017 году, производство было остановлено.