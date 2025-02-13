Поиск

Проект расширения Тенгиза может выйти на полную мощность к середине 2025 года

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Проект расширения на Тенгизском нефтегазовом месторождении может выйти на полную мощность к середине 2025 года, сообщил "Интерфаксу" генеральный директор ТОО "Тенгизшевройл" Кевин Лайон.

"В настоящее время мы находимся на этапе тестирования. Всё зависит от производительности нашего оборудования, и потребуется несколько месяцев, чтобы завершить этот процесс. Ожидается, что мы сможем выйти на полную операционную мощность к середине года", - сказал Лайон агентству, отвечая на вопрос о сроках завершения тестовых работ на проекте расширения.

По его словам, в данный момент все процессы на Тенгизе еще на начальной стадии.

"Мы объявили о начале производства на заводе третьего поколения в январе, однако требуется несколько месяцев для проведения тестирования и отладки систем. Поэтому мы не сможем увидеть полный эффект от производства ещё в течение нескольких месяцев", - добавил он.


Тенгиз Тенгизшевройл
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Рютте заявил, что Киеву не обещали членство в НАТО по завершении конфликта

Рютте заявил, что Киеву не обещали членство в НАТО по завершении конфликта

Кремль подтвердил участие Украины в будущих переговорах с США

В Молдавии решили не продлевать режим ЧП в связи с ситуацией в энергетике

Трамп заявил, что провел в среду отличные переговоры с РФ и Украиной

Маск готов отозвать заявку о покупке контролирующей структуры OpenAI при сохранении ею модели НКО

Власти Молдавии решили закрыть Российский центр науки и культуры

Власти Молдавии решили закрыть Российский центр науки и культуры

Петр Порошенко подпал под санкции Зеленского

В Мюнхене автомобиль наехал на пешеходов, есть пострадавшие

В Мюнхене автомобиль наехал на пешеходов, есть пострадавшие

Нарышкин призвал исторически проанализировать возможность разделения Украины

Нарышкин призвал исторически проанализировать возможность разделения Украины

Слуцкий заявил о ночном разговоре с американскими конгрессменами

Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе339 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне38 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2171 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5846 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов186 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости373 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии164 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау86 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние221 материалов
Авиакатастрофа в ВашингтонеАвиакатастрофа в Вашингтоне27 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });