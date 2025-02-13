Проект расширения Тенгиза может выйти на полную мощность к середине 2025 года

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Проект расширения на Тенгизском нефтегазовом месторождении может выйти на полную мощность к середине 2025 года, сообщил "Интерфаксу" генеральный директор ТОО "Тенгизшевройл" Кевин Лайон.

"В настоящее время мы находимся на этапе тестирования. Всё зависит от производительности нашего оборудования, и потребуется несколько месяцев, чтобы завершить этот процесс. Ожидается, что мы сможем выйти на полную операционную мощность к середине года", - сказал Лайон агентству, отвечая на вопрос о сроках завершения тестовых работ на проекте расширения.

По его словам, в данный момент все процессы на Тенгизе еще на начальной стадии.

"Мы объявили о начале производства на заводе третьего поколения в январе, однако требуется несколько месяцев для проведения тестирования и отладки систем. Поэтому мы не сможем увидеть полный эффект от производства ещё в течение нескольких месяцев", - добавил он.



