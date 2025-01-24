Поиск

Добыча нефти на Тенгизе началась в рамках проекта расширения

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - ТОО "Тенгизшевройл", оператор одного из крупнейших нефтяных месторождений Казахстана - Тенгиза, сообщил о добыче первой нефти в рамках Проекта будущего расширения (ПБР), следует из пресс-релиза компании.

"ТОО "Тенгизшевройл" (ТШО) достигло важного рубежа в реализации Проекта будущего расширения (ПБР), безопасно начав добычу сырой нефти на своем новом Заводе третьего поколения (ЗТП) на Тенгизском месторождении. Данное достижение знаменует начало постепенного наращивания добычи на ЗТП в ближайшие месяцы, что, как ожидается, увеличит общий объем добычи сырой нефти на Тенгизе еще на 12 миллионов тонн в год", - говорится в пресс-релизе, опубликованном в пятницу.

ЭкономикаМинэнерго Казахстана сократило на 2025 год прогноз добычи нефти до 96,2 млн тоннЧитать подробнее

В компании отметили, что после выхода всех производственных объектов на полную мощность ожидается, что общий объем добычи сырой нефти достигнет порядка 40 млн тонн в год, что обеспечит дополнительную прибыль Казахстану за счет налогов, роялти и других прямых финансовых выплат. ПБР также будет способствовать поддержанию надежной работы основного производства и укрепит позиции Казахстана как крупного поставщика на мировые энергетические рынки.

Как сообщалось, Проекты будущего расширения месторождения (ПБР) Тенгиза и управления устьевым давлением (ПУУД) изначально планировалось завершить в конце 2022 года, однако сроки неоднократно переносились.

В конце апреля 2024 года "Тенгизшевройл" запустил в работу объекты проекта по управлению устьевым давлением (ПУУД).

Срок завершения ПБР в последний раз был намечен ко II кварталу 2025 года.

Отставание от плана запуска ПБР на Тенгизе, а также плановые и аварийные остановки добычи на месторождении отразились на общих темпах развития экономики страны.

Нефтегазовое месторождение Тенгиз - одно из наиболее крупных в Казахстане, запасы нефти составляют 3,1 млрд тонн. Онон расположено на территории Атырауской области. В январе-июне 2024 года на месторождении было добыто 14,4 млн тонн нефти (114,6 млн баррелей), что ниже на 3,4% показателя I полугодия 2023 года.

Участниками компании-оператора месторождения ТОО "Тенгизшевройл" являются Chevron (50%), ExxonMobil (Kazakhstan Ventures Inc (25%), Казахстан через "КазМунайГаз" (20%), "ЛУКОЙЛ" (5%).

Общая стоимость реализации ПБР-ПУУД оценивалась в $46,7 млрд.

Казахстан Тенгиз нефть Тенгизшевройл
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Flydubai возобновил рейсы из Дубая в Минводы

Уолл-стрит закрылась в плюсе после заявлений Трампа

Уолл-стрит закрылась в плюсе после заявлений Трампа

Что случилось этой ночью: пятница, 24 января

Трамп сообщил, что считает необходимым провести встречу с Путиным "немедленно"

Трамп сообщил, что считает необходимым провести встречу с Путиным "немедленно"

Сенат США утвердил Рэтклиффа главой ЦРУ

Сенат США утвердил Рэтклиффа главой ЦРУ

Трамп заявил, что внутренняя политика его администрации окажет позитивное влияние на весь мир

Трамп заявил, что внутренняя политика его администрации окажет позитивное влияние на весь мир

Директор Лувра пожаловалась на аварийное состояние помещений музея

Директор Лувра пожаловалась на аварийное состояние помещений музея

"Бруталист", "Субстанция" и "Эмилия Перес" будут бороться за "Оскар"

МИД РФ заявил, что контакты Лаврова с новым госсекретарем США еще не обсуждались

МИД РФ заявил, что контакты Лаврова с новым госсекретарем США еще не обсуждались

В Южной Корее дело Юн Сок Ёля передали прокурорам для предъявления обвинения

В Южной Корее дело Юн Сок Ёля передали прокурорам для предъявления обвинения
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5752 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне21 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе283 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии151 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2136 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов183 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау79 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });