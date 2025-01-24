Добыча нефти на Тенгизе началась в рамках проекта расширения

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - ТОО "Тенгизшевройл", оператор одного из крупнейших нефтяных месторождений Казахстана - Тенгиза, сообщил о добыче первой нефти в рамках Проекта будущего расширения (ПБР), следует из пресс-релиза компании.

"ТОО "Тенгизшевройл" (ТШО) достигло важного рубежа в реализации Проекта будущего расширения (ПБР), безопасно начав добычу сырой нефти на своем новом Заводе третьего поколения (ЗТП) на Тенгизском месторождении. Данное достижение знаменует начало постепенного наращивания добычи на ЗТП в ближайшие месяцы, что, как ожидается, увеличит общий объем добычи сырой нефти на Тенгизе еще на 12 миллионов тонн в год", - говорится в пресс-релизе, опубликованном в пятницу.

В компании отметили, что после выхода всех производственных объектов на полную мощность ожидается, что общий объем добычи сырой нефти достигнет порядка 40 млн тонн в год, что обеспечит дополнительную прибыль Казахстану за счет налогов, роялти и других прямых финансовых выплат. ПБР также будет способствовать поддержанию надежной работы основного производства и укрепит позиции Казахстана как крупного поставщика на мировые энергетические рынки.

Как сообщалось, Проекты будущего расширения месторождения (ПБР) Тенгиза и управления устьевым давлением (ПУУД) изначально планировалось завершить в конце 2022 года, однако сроки неоднократно переносились.

В конце апреля 2024 года "Тенгизшевройл" запустил в работу объекты проекта по управлению устьевым давлением (ПУУД).

Срок завершения ПБР в последний раз был намечен ко II кварталу 2025 года.

Отставание от плана запуска ПБР на Тенгизе, а также плановые и аварийные остановки добычи на месторождении отразились на общих темпах развития экономики страны.

Нефтегазовое месторождение Тенгиз - одно из наиболее крупных в Казахстане, запасы нефти составляют 3,1 млрд тонн. Онон расположено на территории Атырауской области. В январе-июне 2024 года на месторождении было добыто 14,4 млн тонн нефти (114,6 млн баррелей), что ниже на 3,4% показателя I полугодия 2023 года.

Участниками компании-оператора месторождения ТОО "Тенгизшевройл" являются Chevron (50%), ExxonMobil (Kazakhstan Ventures Inc (25%), Казахстан через "КазМунайГаз" (20%), "ЛУКОЙЛ" (5%).

Общая стоимость реализации ПБР-ПУУД оценивалась в $46,7 млрд.