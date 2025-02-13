В ЕС видят в телефонном разговоре Путина и Трампа только начало процесса

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Европа, как и Украина, должна участвовать в возможных переговорах о мире, а телефонный разговор президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина - это лишь начало процесса, заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пинью.

"Ничего об Украине без Украины. Любой справедливый и надежный мир должен быть достигнут с участием Украины за столом переговоров. Безопасность Украины - это также безопасность Европейского союза. Украина и Европа должны быть за столом переговоров при уважении независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины", - сказала она на брифинге.

"Я думаю, что важно подчеркнуть следующее: мы находимся только в начале процесса", - ответила Пинью на вопрос, есть ли гарантии того, что Евросоюз может быть включен в переговорный процесс.

"Вчерашний телефонный разговор президента Трампа и президента Путина знаменует начало процесса (...). И по итогу этого разговора последует ряд совещаний, которые предусмотрены, например, в рамках Мюнхенской конференции по безопасности (...). Для нас это начало процесса. И затем мы увидим, какими будут следующие этапы", - заявила пресс-секретарь ЕК.

Ранее в этот день пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что говорить об участии Европы в переговорном процессе рано: "Что касается участия Европы, пока нет никакого понимания формата возможного диалога, формата возможного переговорного процесса. Поэтому говорит об этом преждевременно".