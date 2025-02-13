Поиск

В ЕС видят в телефонном разговоре Путина и Трампа только начало процесса

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Европа, как и Украина, должна участвовать в возможных переговорах о мире, а телефонный разговор президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина - это лишь начало процесса, заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пинью.

"Ничего об Украине без Украины. Любой справедливый и надежный мир должен быть достигнут с участием Украины за столом переговоров. Безопасность Украины - это также безопасность Европейского союза. Украина и Европа должны быть за столом переговоров при уважении независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины", - сказала она на брифинге.

"Я думаю, что важно подчеркнуть следующее: мы находимся только в начале процесса", - ответила Пинью на вопрос, есть ли гарантии того, что Евросоюз может быть включен в переговорный процесс.

"Вчерашний телефонный разговор президента Трампа и президента Путина знаменует начало процесса (...). И по итогу этого разговора последует ряд совещаний, которые предусмотрены, например, в рамках Мюнхенской конференции по безопасности (...). Для нас это начало процесса. И затем мы увидим, какими будут следующие этапы", - заявила пресс-секретарь ЕК.

Ранее в этот день пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что говорить об участии Европы в переговорном процессе рано: "Что касается участия Европы, пока нет никакого понимания формата возможного диалога, формата возможного переговорного процесса. Поэтому говорит об этом преждевременно".

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Рютте заявил, что Киеву не обещали членство в НАТО по завершении конфликта

Рютте заявил, что Киеву не обещали членство в НАТО по завершении конфликта

Кремль подтвердил участие Украины в будущих переговорах с США

В Молдавии решили не продлевать режим ЧП в связи с ситуацией в энергетике

Трамп заявил, что провел в среду отличные переговоры с РФ и Украиной

Маск готов отозвать заявку о покупке контролирующей структуры OpenAI при сохранении ею модели НКО

Власти Молдавии решили закрыть Российский центр науки и культуры

Власти Молдавии решили закрыть Российский центр науки и культуры

Петр Порошенко подпал под санкции Зеленского

В Мюнхене автомобиль наехал на пешеходов, есть пострадавшие

В Мюнхене автомобиль наехал на пешеходов, есть пострадавшие

Нарышкин призвал исторически проанализировать возможность разделения Украины

Нарышкин призвал исторически проанализировать возможность разделения Украины

Слуцкий заявил о ночном разговоре с американскими конгрессменами

Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе339 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне38 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2171 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5846 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов186 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости373 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии164 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау86 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние221 материалов
Авиакатастрофа в ВашингтонеАвиакатастрофа в Вашингтоне27 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });