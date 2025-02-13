Страны Европы после разговора Трампа и Путина выступают за участие Украины в переговорах

Франция и ФРГ требуют включения Европы в переговоры

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Канада, Великобритания и Франция после телефонного разговора президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина настаивают на участии Украины в переговорах по украинскому урегулированию, сообщают в четверг западные СМИ.

"С нашей точки зрения, Украина должна непосредственно участвовать в переговорном процессе, и мы будем и далее стараться обеспечить Киеву сильные переговорные позиции", - цитирует издание The Guardian слова министра обороны Канады Билла Блэра, прибывшего на встречу глав Минобороны стран НАТО.

Министр обороны Великобритании Джон Хили также заявил, что "переговоры по украинскому урегулированию не могут проходить без Украины", сообщает The Guardian.

Министр-делегат по вопросам Европы во французском МИД Бенжамен Хаддад в эфире радиостанции France Info подчеркнул, что "без украинцев и европейцев невозможно прийти к долгосрочному миру".

Глава Минобороны Германии Борис Писториус также считает, что Европа должна быть включена в переговорный процесс, пишет The Guardian. Кроме того, по мнению Писториуса, США не стоило до начала переговоров идти России на уступки в отношении членства Украины в НАТО и упоминать о территориальных потерях украинской стороны.

Глава Пентагона Пит Хегсет накануне заявлял: США не считают, что по итогам переговоров по украинскому урегулированию Киев сможет вступить в НАТО. Он добавил, что Украине не следует ставить перед собой задачу возвращения к границам, которые у нее были до 2014 года.

На пресс-конференции в Брюсселе генсек НАТО Марк Рютте заявлял, что не видит ничего плохого в том, что Вашингтон взял на себя контакты с Россией по украинскому урегулированию.