Американский авианосец столкнулся с торговым судном в Средиземном море

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Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Американский атомный авианосец USS Harry Truman на этой неделе столкнулся с торговым судном в Средиземном море, данных о пострадавших нет. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Шестого флота военно-морских сил США.

"Авианосец USS Harry Truman столкнулся с торговым судном Besiktas-M около 23:46 по местному времени 12 февраля", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что инцидент произошел в районе египетского Порт-Саида в Средиземном море.

Согласно сообщению, информации о пробоинах в корпусе корабля, которые могли бы привести к затоплению, не поступило. О ситуации на торговом судне данные не приводятся.