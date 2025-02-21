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Капитан авианосца США отстранен от должности после столкновения с судном

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Капитан американского атомного авианосца США "Гарри Трумэн" (USS Harry Truman) Дэйв Сноуден отстранен от должности после столкновения корабля с сухогрузом вблизи побережья Египта, сообщили ВМС Соединенных Штатов.

Он снят с должности "в связи с потерей уверенности в его способности осуществлять командование", говорится в сообщении.

Американский авианосец столкнулся с грузовым судном Besiktas-M под панамским флагом вблизи египетского порта Порт-Саид 12 февраля в 23:46 по местному времени.

По сообщению 6-го оперативного флота США, в минувшее воскресенье авианосец прибыл на базу Суда-Бэй на греческом острове Крит для проведения экстренного ремонта.

По данным флота, у авианосца повреждена платформа над одним из складских помещений, внешняя стенка двух складских помещений и помещения технического обслуживания. Расположенный рядом авиационный подъемник для самолетов из ангара не получил повреждений и полностью работоспособен.

Как сообщал ранее капитан Сноуден, корабль полностью боеспособен, его палубная авиация выполняла полеты и после столкновения.

В авианосную ударную группу, возглавляемую USS Harry S. Truman, входят ракетный крейсер USS Gettysburg и три ракетных эсминца класса - USS Stout, USS The Sullivans и USS Jason Dunham.

В начале февраля авианосец USS Harry Truman, пройдя Суэцкий канал, зашел в Восточное Средиземноморье. С 14 декабря прошлого года он находился в районе Красного моря в рамках операции по противодействию атакам йеменских хуситов на торговые суда.

США Гарри Трумэн
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