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"ФосАгро" в 2025 г. будет отдавать предпочтение погашению долга, а не рефинансированию

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - "ФосАгро" в 2025 году будет отдавать предпочтение погашению задолженности, а не ее рефинансированию, сообщила компания в комментариях к отчетности за прошлый год.

"Данная мера позволит сократить стоимость обслуживания долгового портфеля в будущем и упрочит позиции компании как высококлассного заемщика с высокими кредитными рейтингами", - отмечается в сообщении.

На конец 2024 года чистый долг "ФосАгро" составил 325,4 млрд рублей против 272,7 млрд рублей по итогам III квартала. Соотношение чистого долга к EBITDA выросло до 1,84 против 1,75 на 30 сентября 2024 года и 1,22 на конец 2023 года.

"Рост чистого долга за IV квартал в основном был связан с сокращением объема денежных средств на балансе компании после выплаты в конце года объявленных дивидендов за II и III кварталы 2024 года", - пояснила компания.

В январе этого года "ФосАгро" погасила выпуск евробондов на $500 млн. Выпуск был погашен в полном объеме как в российском периметре, так и за его пределами, отмечается в сообщении.

ФосАгро
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