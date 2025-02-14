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В МИД Румынии вызвали российского дипломата из-за падения дронов

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Временного поверенного в делах Российской Федерации вызвали в МИД Румынии, чтобы выразить позицию Бухареста в отношении нарушений воздушного пространства республики, сообщает Румынское радио.

"Румыния решительно осуждает неоднократное нарушение национального воздушного пространства российскими военными беспилотниками", - заявило внешнеполитическое ведомство Румынии.

Представителю российского посольства заявили, что "Румыния оставляет за собой право принять необходимые ответные меры на это вопиющее нарушение международного права".

По информации Румынского радио, 13 февраля два российских беспилотника, начиненных взрывчатыми веществами, нарушили румынское воздушное пространство и упали на территории Румынии недалеко от границы с Украиной.

Румыния МИД Украина
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