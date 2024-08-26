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ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 18:05

В воздушное пространство Польши с территории Украины влетел, предположительно, БПЛА

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Польские военные ищут летательный объект, который 26 августа пересек границу со стороны украинского города Червонограда и углубился в воздушное пространство Польши на 25 км южнее города Грубешува (Люблинское воеводство), сообщает Польское радио.

По данным оперативного командующего вооруженным силами Польши генерала Мацея Клиша, объект засекли как минимум три радиолокационные станции.

"За ним вели наблюдение, он находился под полным контролем, - отметил Клиш. - На основании его характеристик сделан вывод, что этот объект не был ни сверхзвуковой, ни баллистической, ни управляемой ракетой. Вероятнее всего, речь идет о беспилотнике, но в соответствии с принятыми в польской армии правилами его охарактеризовали как неопознанный летательный объект".

Военные не исключают, что эта цель могла как упасть на территории Польши, так и вернуться в воздушное пространство Украины.

На прошлой неделе на территории Польши упали несколько метеозондов "с кириллическими надписями", напоминает Польское радио.

Украина Люблинское воеводство Польша Мацей Клиш
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