Британский премьер примет участие во встрече лидеров ЕС В Париже

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Кир Стармер намерен принять участие во встрече лидеров ЕС в Париже в понедельник, сообщает The Telegraph.

"Кир Стармер готов присоединиться к лидерам Европейского союза на экстренном саммите в понедельник, после того как Соединенные Штаты призвали их выступить с "идеями", то есть отстранить от участия в переговорах по мирным планам по Украине", - пишет издание.

Стармер "надеется стать связующим звеном между Европой и США", поскольку трансатлантические отношения обострились в результате того, что президенты Дональд Трамп и Владимир Путин решили начать поиск путей урегулирования украинского кризиса.

"Для нашей национальной безопасности такой момент выпадает раз в жизни, когда мы сталкиваемся с реальностью сегодняшнего мира и угрозой, исходящей от России", - цитирует газета заявление Стармера.

Он подчеркнул: "Великобритания будет работать над тем, чтобы сохранить единство США и Европы. Мы не можем допустить, чтобы какие-либо разногласия в альянсе (НАТО - ИФ) отвлекали внимание от внешних врагов, с которыми мы сталкиваемся".

Как сообщила накануне Politico со ссылкой на главу МИД Польши Радослава Сикорского, президент Франции Эмманюэль Макрон в понедельник собирает экстренный саммит лидеров стран ЕС в Париже.

Он отметил, что ожидает от глав европейских стран обсуждение вызовов, возникших в связи с президентством Дональда Трампа в США.

Два официальных лица из ЕС сообщили изданию, что встреча состоится в понедельник. При этом неясно, примут ли в ней участие все главы стран ЕС или только некоторые из них.