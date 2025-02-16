Рар считает, что конференция в Мюнхене ознаменовала конец трансатлантических отношений

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Состоявшийся в Мюнхене очередной форум по безопасности, скорее всего, войдет в историю, поскольку с большей долей вероятности, следует ожидать переформатирования евроатлантического партнерства, считает немецкий политический аналитик Александр Рар.

"Мюнхенская конференция по безопасности 2025, возможно, означает конец трансатлантических отношений. Европейцы, которые вчера, как вассалы, повиновались Вашингтону, теперь устами своих политиков "рвут" отношения со "старшим братом", - написал он в воскресенье в своем телеграм-канале.

"Европа, в отличие от Америки, не смирится со "сделкой" с Россией. Лондон, Париж, Берлин, Брюссель, Варшава, Копенгаген, Стокгольм - все верят в поражение России на поле боя, исходя из того, что Россия - "агрессор", а Украина - жертва и на правильной стороне", - отмечает политолог.

При таком раскладе ЕС может стать главным геополитическим соперником Москвы, и главную роль в этой конфронтации с европейской стороны рассчитывает сыграть Берлин, считает Рар.

"Для России это значит, что ее главный соперник уже не США, а Евросоюз. Почему именно Германия берет на себя роль архитектора и финансиста будущей конфронтации с Россией, не совсем понятно. Берлину не стоило бы отказываться от своей прежней успешной посреднической роли между Россией и Западом. Неужели все попытки примирения, которые проводились между двумя нациями за последние 50 лет, выброшены в мусорный ящик истории?" - отметил аналитик.

По мнению политолога, такая позиция европейских правящих элит, и, в частности, официального Берлина, создает новые риски эскалации и конфронтации.

"Поведение Германии связано с радикальной идеологизацией ее политики за последние годы. Победа свободы, демократии и прав человека над "диктаторами и несвободой" стала неким символом в мировоззрении немцев. Мышление в ракурсе "реальной политики" полностью исчезло. Это делает конфликт взрывоопасным", - считает эксперт.

Развитие событий означает, что ЕС возьмет курс на максимально тесную военную интеграцию членов сообщества отдельно от НАТО, полагает он.

"Европейский Союз в ближайшие дни и недели предпримет ряд шагов, которые будут означать "развод" с Америкой по "русскому вопросу", что может продвинуть Европу к созданию собственной, отдельной от НАТО, армии. Однако, можно предположить, что эти чаяния вряд ли реализуются - Евросоюзу на этой почве грозит раскол. Кроме того, возникнет вопрос финансирования", - отметил Рар.

В целом, данное поведение европейских участников НАТО связано с подходами администрации США к вопросам европейской безопасности, считает аналитик.

Как отмечает политолог, "тайная надежда Брюсселя ясна - это сдерживание или свержение Трампа глубинным государством в Америке, и возвращение "старшего брата" к нормальному состоянию".

Мюнхенская конференция по безопасности проходила с 14 по 16 февраля. Ее посетили около 60 глав государств и 150 министров.