Поиск

Вэнс считает, что Европе угрожают не столько РФ и КНР, сколько внутренние проблемы

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Вице-президент США Джей Ди Вэнс в пятницу подверг критике европейские страны, указав, что они сами представляют для себя угрозу.

"Угроза, которая меня волнует больше всего, в отношении Европы - это не Россия, и не Китай, и никакой-либо внешний игрок. Меня волнует угроза, исходящая изнутри. Отход Европы от некоторых ее самых фундаментальных ценностей, которые разделяют в США", - сказал он, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

Он указал, что в течение многих лет считалось, что США оказывают помощь и финансирование "во имя наших общих демократических ценностей", однако, по его словам, ситуация изменилась.

"Когда мы видим, что европейские суды отменяют выборы, высокопоставленные официальные лица грозят отменять другие, то мы должны задать вопрос, придерживаемся ли мы сами должного высокого уровня стандартов", - продолжил он.

"Мы должны делать больше, чем просто говорить о демократических ценностях. Мы должны жить с ними", - подчеркнул вице-президент США. Он призвал европейских руководителей прислушиваться к мнению своих избирателей и не навязывать им решения и идеалы, с которыми те не согласны.

В частности, Вэнс раскритиковал недавнее решение отменить результаты президентских выборов в Румынии.

Также вице-президент США отметил, что по его мнению, одна из основных проблем Европы и США - массовая нелегальная иммиграция. В качестве примера того, к чему она приводит, Вэнс привел недавнюю трагедию в Мюнхене, когда выходец из Афганистана протаранил толпу на автомобиле.


США Джей Ди Вэнс Европа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Apple и Google вернули TikTok в магазины приложений

Минфин США заявил о готовности продолжать вводить санкции против энергетики РФ

Минфин США заявил о готовности продолжать вводить санкции против энергетики РФ
Обострение палестино-израильского конфликта

"Палестинский исламский джихад" пообещал освободить в субботу россиянина Труфанова

Захарова сообщила об обсуждении с Дамаском военного присутствия РФ в Сирии

Захарова сообщила об обсуждении с Дамаском военного присутствия РФ в Сирии

Кондитеры США ждут роста продаж шоколада к 14 февраля на 3%

Кондитеры США ждут роста продаж шоколада к 14 февраля на 3%

Британия добавила в санкционные списки по РФ замминистра обороны Павла Фрадкова

Прокуроры из 14 штатов США подали иск в суд против Маска и Трампа

Вице-президент США допустил отправку американских войск на Украину

Вице-президент США допустил отправку американских войск на Украину

Что случилось этой ночью: пятница, 14 февраля

Хроники событий
Инфляция в РоссииИнфляция в России48 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне38 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе340 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ31 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2172 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5857 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов186 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости373 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии164 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России39 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау86 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });