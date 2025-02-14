Вэнс считает, что Европе угрожают не столько РФ и КНР, сколько внутренние проблемы

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Вице-президент США Джей Ди Вэнс в пятницу подверг критике европейские страны, указав, что они сами представляют для себя угрозу.

"Угроза, которая меня волнует больше всего, в отношении Европы - это не Россия, и не Китай, и никакой-либо внешний игрок. Меня волнует угроза, исходящая изнутри. Отход Европы от некоторых ее самых фундаментальных ценностей, которые разделяют в США", - сказал он, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

Он указал, что в течение многих лет считалось, что США оказывают помощь и финансирование "во имя наших общих демократических ценностей", однако, по его словам, ситуация изменилась.

"Когда мы видим, что европейские суды отменяют выборы, высокопоставленные официальные лица грозят отменять другие, то мы должны задать вопрос, придерживаемся ли мы сами должного высокого уровня стандартов", - продолжил он.

"Мы должны делать больше, чем просто говорить о демократических ценностях. Мы должны жить с ними", - подчеркнул вице-президент США. Он призвал европейских руководителей прислушиваться к мнению своих избирателей и не навязывать им решения и идеалы, с которыми те не согласны.

В частности, Вэнс раскритиковал недавнее решение отменить результаты президентских выборов в Румынии.

Также вице-президент США отметил, что по его мнению, одна из основных проблем Европы и США - массовая нелегальная иммиграция. В качестве примера того, к чему она приводит, Вэнс привел недавнюю трагедию в Мюнхене, когда выходец из Афганистана протаранил толпу на автомобиле.



