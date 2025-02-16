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Рубио заявил о планах в ближайшие недели оценить возможность серьезных переговоров по Украине

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Контакты в ближайшие недели позволят США понять, есть ли возможность добиться серьезного переговорного процесса по Украине, заявил в воскресенье глава Госдепа Марко Рубио.

"Это были хорошие телефонные переговоры (между лидерами США и РФ - ИФ). Теперь за словами должны последовать действия, так что в ближайшие недели мы увидим, может ли быть серьезный переговорный процесс. Один телефонный звонок не может принести мир и не может найти решения для столь сложного конфликта, как этот", - сказал он в интервью телеканалу CBS.

Рубио подтвердил, что на предстоящей неделе планирует принять участие в контактах с представителями российского руководства в Саудовской Аравии. Он не уточнил, кто именно будет представлять РФ.

"Но процесс мирного урегулирования - это не одна единственная встреча. Эта война идет уже довольно долго. Это сложный вопрос", - добавил госсекретарь.

США Марко Рубио
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