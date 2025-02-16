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Рубио заявил о необходимости наладить работу посольств России и США

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - США и России нужно решить двусторонние проблемы, касающиеся работы посольств в Москве и Вашингтоне, так как это позволит наладить каналы связи для украинского урегулирования, заявил в воскресенье глава госдепартамента США Марко Рубио.

"Если у нас будет возможность обсуждать с Россией мирное решение (по Украине - ИФ), то для этого нам потребуются нормально работающие посольства в Москве и Вашингтоне. И обсуждение данной темы на уровне министров - это совершенно нормально", - сказал он в интервью телеканалу CBS.

Рубио заявил, что поднял тему работы посольства США в России во время недавнего телефонного разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. "Я поднял тему нашего посольства в Москве. Оно работает в очень сложных условиях. Это - важная тема, так как сложно выстраивать контакты с Россией, если наше посольство там не может выполнять свои функции", - отметил глава Госдепа.

Он подчеркнул, что Лавров, со своей стороны, "выразил опасения, касающиеся работы его посольства в США".

"До этого я никогда не разговаривал с господином Лавровым, так что для нас это была возможность открыть такой канал связи", - добавил Рубио.

Марко Рубио США МИД РФ
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