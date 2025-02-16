Спецпосланник Трампа надеется на согласование второй фазы перемирия в Газе

Специальный представитель США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф Фото: Anna Moneymaker/Getty Images

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп надеется на согласование второй фазы перемирия в секторе Газа между Израилем и палестинским движением ХАМАС, заявил в воскресенье американский спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

"Он хочет увидеть вторую фазу, при условии, что она будет предусматривать дальнейшее освобождение заложников в Газе. Также важно, чтобы она могла открыть путь к миру", - приводят его слова израильские СМИ.

Уиткофф подчеркнул, что контактировал с посредниками - представителями руководства Катара и Египта на тему начала переговоров о второй фазе перемирия.

В настоящее время действует первая фаза перемирия в Газе. Она предусматривает приостановку боевых действий и обмен заложниками и заключенными. Далее стороны должны согласовать вторую и третьи фазы перемирия. Предполагается, что во время этих фаз ХАМАС освободит заключительные группы заложников, а Израиль выведет войска из Газы.