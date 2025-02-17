Нетаньяху хочет предотвратить реализацию второго этапа сделки с ХАМАС

Премьер Израиля планирует собрать кабинет безопасности для обсуждения соглашения

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху работает над тем, чтобы предотвратить реализацию второго этапа сделки с палестинским движением ХАМАС, сообщает Ynet со ссылкой на высокопоставленного сотрудника израильской службы безопасности.

"Все еще существует вероятность того, что эти люди готовы пойти на уступки для достижения политических целей ценой жизней заложников", - заявил сайту неназваный чиновник.

По его мнению, заявление Израиля о том, что он не ведет переговоров относительно второго этапа сделки по освобождению заложников, равносильно нарушению соглашения, в котором указывалось, что стороны начнут переговоры по второму этапу не позднее 16-го дня первого этапа, то есть 3 февраля.

Чиновник утверждает, что даже если Израиль изменит свой подход и немедленно приступит к интенсивным переговорам относительно второго этапа сделки, у него не останется времени, чтобы завершить эти переговоры к концу первого этапа - 2 марта.

Похожее мнение высказал и глава МИД Турции Хакан Фидан. В интервью телеканалу TRT World он раскритиковал премьер-министра Израиля за неспособность соблюдать режим прекращения огня.

Он считает, что только давление США может предотвратить дальнейшую эскалацию.

Тем временем канцелярия премьер-министра Израиля заявила, что Нетаньяху сообщил специальному посланнику США по Ближнему Востоку Стиву Уиткоффу, что в понедельник он соберет кабинет безопасности для обсуждения второго этапа соглашения о прекращении огня и освобождении заложников в Газе.

На прошлой неделе Нетаньяху опроверг сообщения о начале переговоров.

Между тем телеканал Al Ghad сообщил со ссылкой на осведомленные источники, что Уиткофф проинформировал Египет о том, что переговоры по второму этапу соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС начались.

Уиткофф уточнил, что второй этап будет включать передачу 19 живых солдат, которые были похищены, и возвращение тел похищенных. Переговоры также определят позиции обеих сторон для достижения соглашения о прекращении войны.