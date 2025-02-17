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Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Макающие лапшу в йогурт какаду Гоффина, четвертый живой реципиент свиной ГМ-почки, а также трансгенные макаки для изучения гепатита B

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- В течение всего 2024 года потепление климата находилось выше порога 1,5 градуса. С вероятностью от 66 до 99% 2024 год станет первым в серии 20 не менее жарких лет – это уже почти гарантированный провал Парижского соглашения, принятого в декабре 2015 года. По этому соглашению, желательная цель – не допустить потепления на 1,5 градуса по сравнению с доиндустриальным уровнем, а обязательная цель – ограничиться хотя бы двумя градусами. Ученые из Лейпцига пришли к выводу, что когда появляется рекордно жаркий год, он, как правило, становится первым или одним из первых в ряду 20 самых жарких. По мнению ученых, для того, чтобы снизить вероятность наступления 20 жарких лет подряд, нужно замедлить текущие темпы потепления в пять раз.

- Заставить черепах "танцевать" несложно – нужно просто пообещать им еду. Именно этим занимались американские ученые, когда исследовали восприимчивость головастых черепах к магнитному полю. Известно, что морские черепахи умеют ориентироваться по магнитному полю земли. Так они мигрируют или находят места гнездования, но не очень ясно, как именно черепахи распознают магнитное поле и на какие характеристики реагируют. Ученые провели опыт: поместили черепашат в магнитное поле, в котором им ранее давали еду, и животные начинали "танцевать" – они наклоняли туловище и перебирали ластами, иногда кружась на месте. Они могли различать магнитные поля, опираясь на их угол наклона и интенсивность. Также исследователи обнаружили, что черепахи обладают двойным механизмом магниторецепции.

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- Как индивидуальные интеллекты муравьев складываются для решения общих задач, можно ли считать это проявлением коллективного разума и почему иногда эти решения оказываются лучше, чем у человека – с этими вопросами в своей статье разбирался сайт N+1.

- Два года назад Землю действительно посетило нейтрино рекордно большой энергии, прилетевшее к нам из глубин космоса. К такому выводу пришли физики из коллаборации KM3NeT, подтвердившие открытие и нашедшие возможные источники нейтрино. Его энергия была от 120 до 220 петаэлектронвольт, что примерно в десять тысяч раз больше, чем энергия частиц, получаемая в земных ускорителях. Частица была зарегистрирована при помощи глубоководного детектора ARCA. Источником нейтрино могут быть 12 блазаров – активных ядер галактик, содержащих сверхмассивные черные дыры, чьи джеты могут быть направлены на земного наблюдателя.

- Какаду Гоффина (Cacatua goffiniana) не остановились на сухариках, размоченных в воде, и начали макать лапшу и картофель в соевый йогурт – причем чаще в черничный, чем в нейтральный – и затем съедали их. А вот морковь и цветную капусту никогда не макали и в целом ели редко. По всей видимости, какаду пытались таким образом ароматизировать пищу и сделать ее более сладкой. Между лапшой отдельно, йогуртом и лапшой, испачканной в йогурте, попугаи чаще выбирали именно комбинацию продуктов, но с картошкой такого эффекта не было.

- Американские трансплантологи пересадили генно-модифицированную свиную почку четвертому пациенту. В ней изменены 69 генов, чтобы снизить риск отторжения и избежать заражения эндогенными свиными вирусами. Четвертым реципиентом стал 66-летний мужчина из Нью-Гэмпшира. Он страдал терминальной болезнью почек и в течение 2,5 лет находился на гемодиализе. 25 января врачи Массачусетской больницы за 2,5 часа провели операцию по пересадке. Состояние пациента значительно улучшилось, в диализе он больше не нуждается, и 1 февраля его выписали из стационара.

- Люди с головной болью более склонны совершать суицидальные попытки и достигать в этом успеха. К таким выводам пришли ученые, которые проанализировали данные почти 120 тысяч жителей Дании с головной болью и 600 тысяч без нее за четверть века.

- Гепатит B сложно изучать на животных, так как этот вирус специфичен для человека. Американские биологи решили эту проблему и создали трансгенных макак, у которых в клетках печени экспрессируется человеческий рецептор к гепатиту B – белок NTCP (его вирус гепатита B использует для проникновения в клетку). Система, которую использовали специалисты, называет Piggybac. Она менее точная, чем CRISPR, но более эффективная. Ген белка NTCP непосредственно внедрили в геном макаков-резусов: доставили в зиготы, которые затем подсадили самкам макак. У обеих обезьян родилось здоровое потомство, у которого в печени экспрессировался человеческий ген NTCP.

- Почему жестокое и неэффективное крепостное право просуществовало в России так долго? Мог ли этот институт держаться исключительно на грубой силе? И как по-новому Тургенев помогает взглянуть на этот институт? Эти и другие вопросы N+1 разбирал совместно с Российской экономической школой.

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