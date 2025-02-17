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Россия в 2024 году сохранила лидерство по поставкам нефти в Чехию

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Чехия в 2024 году снизила импорт нефти на 12% по сравнению с 2023 годом, до 6,5 млн тонн, сообщило министерство промышленности и торговли страны со ссылкой на национальное статистическое управление (CZSO).

Из этого объема 2,7 млн тонн, 42% было поставлено из России. Это в 1,6 раза меньше по сравнению с предыдущим годом. Однако РФ сохранила лидерство среди поставщиков. На втором месте идет Азербайджан, увеличивший объем в 1,3 раза, до 2,6 млн тонн. Замыкает тройку лидеров Казахстан с 1 млн тонн (рост в 1,3 раза). Еще 102,8 тыс. тонн поставила Норвегия и 58,4 тыс. тонн - Гайана, а США и Ирак, продававшие нефть Чехии в 2023 году (181,4 тыс. тонн и 61,8 тыс. тонн), в отчетном периоде не заключали контракты.

Основным способом доставки сырья стал нефтепровод IKL (Ingolstadt Kralupy Litvinov), на который пришлось 58%. Он связывает Чехию с трансальпийским нефтепроводом TAL в германском городе Ингольштадт, который соединяет портовый город Триест на северо-востоке Италии, куда прибывают танкеры, с Германией. По нефтепроводу "Дружба" страна получила 42% сырья.

Чешский трубопроводный оператор Mero в середине января заявил, что завершил основные работы по расширению нефтепровода TAL и рассчитывает отказаться от нефти из "Дружбы" в середине года. Проект TAL-PLUS нацелен на увеличение поставок нефти в Чехию на 4 млн тонн в год с 2025 года. Инвестиции Mero для реализации проекта оцениваются в 1,6 млрд чешских крон (около $70 млн). Работы, связанные с расширением пропускной способности TAL, коснулись объектов в четырех странах - Италии, Австрии, Германии и Чехии. Трубопровод напрямую связан с инфраструктурой Mero в Фобурге (Бавария), откуда нефть транспортируется в Чехию по трубопроводу IKL. По западному маршруту этих двух нефтепроводов Чехия будет получать до 8 млн тонн сырья в год, что полностью покроет потребности НПЗ страны. Крупнейшие акционеры консорциума TAL - OMV (32%) и Shell (19%), также в числе совладельцев еще несколько международных игроков.

Дружба Чехия РФ нефть
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