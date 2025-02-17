Канада добавила в санкционный список еще две структуры группы "Волга-Днепр"

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Две структуры, входящие в группу грузовых авиакомпаний "Волга-Днепр", - Volga-Dnepr Airlines (Ireland) Limited и Volga-Dnepr Logistics B.V. - внесены в санкционный список Канады, сообщается на сайте правительства этой страны.

До этого в списке уже были группа "Волга-Днепр", входящие в нее одноименная авиакомпания, а также AirBridgeCargo и "Атран". Также под канадскими санкциями находится основатель группы Алексей Исайкин.

С августа прошлого года "Волга-Днепр", AirBridgeCargo и "Атран" - в SDN-листе США. Там же есть Исайкин, его бизнес-партнер Сергей Шкляник и несколько топ-менеджеров группы. До этого "Волга-Днепр" была включена в санкционный список Евросоюза и Великобритании.