Авиакомпания "Волга-Днепр" изучает "различные варианты" дальнейшего существования

Ранее стало известно о возможной передаче компании в собственность государства

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Грузовая авиакомпания "Волга-Днепр" изучает "различные варианты" дальнейшей деятельности, сообщил через пресс-службу гендиректор компании Игорь Аксенов.

"Для сохранения уникального флота, а самое главное - компетентных, опытных и квалифицированных специалистов, мы рассматриваем различные варианты для дальнейшего существования и развития компании", - сказал Аксенов.

В сообщении также отмечается, что перевозчик готовится к высокому грузовому сезону "в ответ на ожидания со стороны заказчиков и рынка".

Ранее в августе "Коммерсантъ" сообщил о возможной передаче "Волги-Днепра" в собственность государства, ссылаясь на заявление основателя группы Алексея Исайкина во время празднования 35-летнего юбилея компании в Ульяновске. Тогда один из сотрудников попросил Исайкина прокомментировать "слухи" вокруг компании. На опубликованном в "Коммерсанте" видео Исайкин говорит, что "востребованность возможностей "Волги-Днепра" для государства подтверждена партнерством с правительством Москвы (...) Если Родина говорит, что компания должна пойти на службу Родине, то ну все: национализация, конфискация, справедливая сделка, любая форма".

По словам Аксенова, за годы работы компания сталкивалась "с различными кризисными ситуациями и проблемами", но всегда находила решения, чтобы продолжать предоставлять качественные услуги - "в том числе в рамках различных партнерств и сотрудничества". С 2022 года транспортная отрасль подвергается "беспрецедентному санкционному давлению, которое не может не сказываться на деятельности крупнейших игроков", добавил он.

После введения западных санкций из-за военной операции на Украине российские авиакомпании столкнулись с запретом на полеты в США, Европу и ряд других "недружественных" стран, а также рисками ареста самолетов иностранного производства. Среди грузовых авиакомпаний сильнее других санкции на себе ощутила входящая в группу "Волга-Днепр" AirBridgeCargo, которая, оперируя парком только из американских Boeing (-747/-777), до 2022 года была крупнейшей в стране. В марте 2022 года AirBridgeCargo приостановила все коммерческие рейсы, а в ноябре 2024 года - осталась без действующего сертификата эксплуатанта.

"Волга -Днепр" и еще одна компания группы - "Атран", в отличие от AirBridgeCargo, продолжили выполнять грузоперевозки, используя самолеты отечественного производства. При этом часть парка "Волги-Днепра" была арестована за рубежом: один из Ан-124 оказался заблокирован в аэропорту Торонто. Компания предлагала властям Канады урегулировать спор, но предложение было отвергнуто, после чего сообщалось, что "Волга -Днепр" инициировала инвестиционное арбитражное разбирательство.

Всего у "Волги-Днепра" 16 самолетов (11 Ан-124 и 5 Ил-76), при этом по состоянию на март этого года "на крыле" была только половина парка, говорил коммерческий директор компании Владимир Калдин. Из 11 имеющихся Ан-124 фактически летают только три, уточнял он, еще четыре "припаркованы" на территории России и временно не используются из-за отсутствия спроса. Остальные лайнеры этого типа остаются за границей. В 2024 году компания перевезла около 26 тысяч тонн грузов , по итогам текущего года рассчитывает как минимум сохранить этот объем, говорил Калдин.

Согласно отчетности по РСБУ, выручка "Волги-Днепра" в 2023 году сократилась на 21%, до 13,9 млрд рублей (в 2021 году была на уровне 18,9 млрд рублей), чистый убыток составил 881 млн рублей против 1,1 млрд рублей прибыли за 2022 год и 4,1 млрд - за 2021-й.