Премьер Словакии исключил отправку войск на Украину

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что не намерен размещать войска на Украине и не собирается позволить ей вступать в НАТО, говорится в сообщении по итогам его телефонного разговора с председателем Евросовета. Текст сообщения опубликовал сам Фицо на своей странице в соцсети, предварив его словами: "Позиция, которую я представил сегодня СМИ".

Согласно сообщению, "во-первых, Фицо никогда не согласится на членство Украины в НАТО (...) Во-вторых, Словакия не направит вооруженные силы на Украину".

Фицо подчеркнул, что ЕС не имеет право на решения о размещении военных сил на территории иной страны; это возможно лишь либо в рамках договоренностей ООН, либо в соглашениях между Украиной и конкретными государствами. "Это вопрос, к которому ЕС не имеет отношения и которое он не должен обсуждать", - говорится в заявлении.

По мнению Фицо, участие высших руководителей стран ЕС в экстренной встрече в Париже, посвященной событиям на Украине, но без соответствующего мандата, подрывает доверие в Евросоюзе.

В то же время, Фицо "признает" встречу отдельных государств, посвященных вопросу возможной отправки войск на Украину, поясняется в сообщении. Однако, по мнению Фицо, "встречу в Париже надо было держать в секрете".