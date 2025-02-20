Болгария не планирует отправлять военных на Украину

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Правительство Болгарии не планирует направлять своих военных на Украину в рамках миротворческой миссии, заявил в четверг болгарский министр обороны Атанас Запрянов.

"В Болгарии не планируется отправка военных, и никто не запрашивал ее участия в миротворческой миссии", - приводит агентство ЭФЭ слова Запрянова.

Ранее многие СМИ писали об обсуждениях, согласно которым после заключения соглашения о перемирии на Украине в страну могли бы быть отправлены европейские миротворцы для поддержания режима прекращения огня.

Премьер Великобритании Кир Стармер заявлял, что Соединенное Королевство готово разместить свои войска на территории Украины для обеспечения выполнения мирного соглашения. Глава МИД Швеции Мария Мальмер также не исключила отправку шведских военных на Украину для поддержания мира. Лидеры других европейских стран отнеслись к данной идее более сдержано.