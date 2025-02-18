Самолет из США совершил жесткую посадку в аэропорту Торонто, есть пострадавшие

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Самолет авиакомпании Delta Airlines совершил жесткую посадку в аэропорту "Пирсон" канадского Торонто, сообщает в ночь на вторник телеканал CBC.

По его данным, авиалайнер перевернулся. При этом сообщений о жертвах не поступало. По предварительным данным, восемь человек получили травмы.

В общей сложности, пассажирский самолет, прибывший из американского Миннеаполиса, мог перевозить до 95 человек, говорится в сообщении.