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Около 20 пострадавших при аварии самолета в Канаде доставлены в больницы

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - По меньшей мере 18 пассажиров получили ранения и были доставлены в больницы после аварийной посадки самолета авиакомпании Delta Airlines в аэропорту "Пирсон" канадского города Торонто, сообщают местные СМИ.

По их данным, трое пострадавших в тяжелом состоянии. Среди них - один ребенок и двое взрослых.

Остальные травмы варьируются от легких до средней степени тяжести.

Как сообщил начальник пожарной службы аэропорта Тодд Эйткен во время короткой пресс-конференции, власти продолжают расследование инцидента.

"Причина авиакатастрофы все еще расследуется Советом по безопасности на транспорте", - заявил он.

Эйткен отметил, что "взлетно-посадочная полоса была сухой и не было бокового ветра".

В свою очередь премьер-министр провинции Онтарио Дуглас Форд сообщил, что "провинциальные чиновники находятся в контакте с аэропортом и местными властями и окажут любую необходимую помощь".

Ранее сообщалось, что самолет авиакомпании Delta Airlines совершил жесткую посадку в аэропорту "Пирсон" Торонто.

По данным местных СМИ, авиалайнер перевернулся. На борту находились 76 пассажиров и четыре члена экипажа. Президент аэропорта Дебора Флинт сообщила, что 22 пассажира - граждане Канады, остальные - из других стран.

Торонто Онтарио Delta Air Канада Эйткен
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