В МИД Китая считают преждевременным вопрос отправки военных для миссии на Украине

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Китайская сторона пока не намерена обсуждать вопрос о потенциальной китайской миротворческой миссии на Украине, заявили в МИД КНР.

"Мы не даем комментариев в ответ на вопросы о гипотетических ситуациях", - приводит издание The Global Times слова представителя китайского МИД Го Цзякуня.

Он отметил, что Пекин всегда выступал за то, чтобы решать украинский конфликт через диалог и переговоры.

По его словам, "последние события доказали, что предложения Китая (по урегулированию на Украине - ИФ) были объективными, справедливыми, рациональными и прагматичными".

Кроме того, в Пекине приветствовали начало переговоров между США и Россией в Саудовской Аравии.

Ранее многие СМИ писали об обсуждениях, согласно которым после заключения соглашения о перемирии на Украине в страну могли бы быть отправлены европейские миротворцы для поддержания режима прекращения огня.