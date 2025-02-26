В Кремле не обсуждали возможность привлечения китайских миротворцев на Украину

Дмитрий Песков Фото: Михаил Синицын/ТАСС

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Россия не обсуждала возможность привлечения миротворцев из КНР в зону украинского конфликта, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос, обсуждала ли Москва привлечение миротворцев из Китая "на свою сторону" в зоне конфликта, Песков ответил: "Нет".

Ранее в МИД КНР заявляли, что китайская сторона пока не намерена обсуждать вопрос о потенциальной китайской миротворческой миссии на Украине.

"Мы не даем комментариев в ответ на вопросы о гипотетических ситуациях", - приводили слова представителя китайского МИД Го Цзякуня.

Он отметил, что Пекин всегда выступал за то, чтобы решать украинский конфликт через диалог и переговоры.

При этом The Economist сообщила, что США считают, что в случае завершения конфликта на Украине туда можно будет направить миротворцев из неевропейских стран для поддержания перемирия.