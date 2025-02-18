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Лавров встретился с наследным принцем Саудовской Аравии

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров провел встречу с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

"С.В.Лавров был принят наследным принцем, председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом", - говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале МИД РФ.

Лавров во вторник находится в Эр-Рияде, где состоялись российско-американские переговоры.

Сергей Лавров Эр-Рияд Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд Саудовская Аравия
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