Журналист Fox News сообщила о трехступенчатом плане США и России по Украине

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - США и Россия предлагают трехступенчатый план украинского урегулирования, который будет состоять из перемирия, выборов на Украине и подписания соглашения, сообщила в соцсети журналист Fox News Жаки Генрих.

"США и Россия предлагают трехступенчатый мирный план, сообщают несколько иностранных дипломатических источников в Саудовской Аравии. План включает в себя перемирие, выборы на Украине, а потом - подписание финального соглашения", - написала она.

По словам ее источников, Москва и Вашингтон считают проведение выборов на Украине ключевым условием успеха для процесса урегулирования.

Других подробностей Генрих не приводит.

Позднее участвовавший в переговорах глава МИД России Сергей Лавров отказался комментировать эту информацию, отметив, что не видел этого сообщения.

Российско-американские переговоры прошли в Эр-Рияде. Стороны договорились приступить к нормализации двусторонних дипломатических отношений и начать переговоры по украинскому урегулированию.