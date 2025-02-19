Трейдеры потеряли уверенность в двух снижениях ставки Банка Англии до конца года

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Трейдеры изменили свои прогнозы для ключевой процентной ставки Банка Англии после неожиданного скачка инфляции в стране и больше не демонстрируют полной уверенности в двух снижениях на 25 базисных пунктов каждое до конца года.

Участники рынка теперь ждут уменьшения ставки к концу года всего на 49 б.п. На прошлой неделе трейдеры видели 50%-ную вероятность, что снижений будет еще три, на 25 б.п. каждое.

Как сообщалось, потребительские цены в Великобритании в январе выросли на 3% в годовом выражении. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с декабрьскими 2,5% и обновила максимум с марта.

Доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании выросла в ходе торгов на 5,1 базисного пункта, до 4,612%, что является самым высоким показателем с 29 января. Фунт к доллару подешевел на 0,25% до $1,2582.

Банк Англии в начале февраля снизил базовую процентную ставку на 25 б.п., до 4,5% с 4,75%. При этом двое из девяти членов Комитета по денежно-кредитной политике (MPC) выступили за ее снижение сразу на 50 б.п.