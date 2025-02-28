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Зампред Банка Англии призвал к осторожному подходу к изменению ставки

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Банку Англии следует придерживаться осторожного и постепенного подхода к снижению ключевой процентной ставки в условиях неопределенности перспектив рынка труда и международной торговли, заявил в ЮАР заместитель председателя Банка Англии Дейв Рамсден.

Он отметил повышенный риск того, что инфляция будет оставаться высокой из-за продолжающегося роста заработной платы в Великобритании.

"Сейчас я менее, чем раньше, уверен в перспективах британского рынка труда, а также его влиянии на устойчивость инфляции в будущем", - сказал он, добавив, что больше не видит преобладания понижательных рисков для прогноза, предполагающего возвращение инфляции к целевому уровню 2% в среднесрочной перспективе.

Рамсден заявил, что растущая неопределенность подчеркивает необходимость постепенного и осторожного подхода к смягчению денежно-кредитных ограничений, но в то же время отметил, что это не исключает возможности быстрого принятия мер, если потребуется.

Одним из аргументов в пользу осторожности является неясность будущего международной торговли. По словам Рамсдена, повышение пошлин на импорт в США и других странах нанесет ущерб экономическому росту.

"Усиление фрагментации в мировой торговле, скорее всего, приведет к снижению экономической активности в Великобритании, поскольку торговые барьеры по своей сути оказывают давление на глобальный спрос, ослабляя спрос на экспорт из Великобритании и нарушая цепочки поставок", - сказал он.

Влияние пошлин на инфляцию будет зависеть от деталей, которые пока неясны, добавил Рамсден.

Великобритания Дейв Рамсден Банк Англии
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