Экономика, энергетика и космос обсуждались на переговорах РФ и США в Эр-Рияде

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Экономика, энергетика и космос были в том числе предметами обсуждения на переговорах в Эр-Рияде, заявил президент РФ Владимир Путин.

"У нас есть и другие вопросы – и экономика, и наша совместная работа на мировых энергетических рынках, космос, конечно", - сказал Путин журналистам в Петербурге.

"Все это было предметом обсуждения, предметом рассмотрения на встрече в Эр-Рияде", - отметил он.

По его словам, несмотря на все проблемы предыдущих трех лет, у России и США продолжается работа в космосе, на МКС работают как американские астронавты, так и российские космонавты.

"Работа-то продолжается, и перспективы есть хорошие", - сказал Путин.