Глава РФПИ заявил о необходимости совместных проектов с США, в том числе в Арктике

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что Москва передала Вашингтону ряд предложений в инвестиционно-экономической сфере, надеется на прогресс по этому треку в ближайшие два-три месяца.

"Нам надо также делать совместные проекты, в том числе, например, и в Арктике, и в других областях, совместные проекты позволят нам быть успешнее", - сказал Дмитриев журналистам в Эр-Рияде.

Он отметил, что трек по экономике в российско-американских контактах идет отдельно от политического.

"Я занимаюсь вопросами инвестиционно-экономическими, у нас есть ряд предложений, (над которыми - ИФ) коллеги думают. Я считаю, что там будет прогресс уже не в отдаленной перспективе, а в ближайшие два-три месяца", - добавил глава РФПИ.

Ранее во вторник в Эр-Рияде начались российско-американские переговоры, делегацию РФ возглавляют министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента страны Юрий Ушаков.