Дания намерена потратить на оборону до 2034 года не менее $17 млрд

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Власти Дании собираются направить на нужды обороны $17 млрд за период до 2033 года включительно, сообщают в среду западные СМИ.

"Мир выглядит тревожным? Да. Есть ли причины считать, что скоро все закончится? Нет. Для начальника генерального штаба указание одно - покупай, покупай, покупай", - заявила журналистам датский премьер Метте Фредериксен.

Правительство рассчитывает профинансировать оборонные расходы за счет более мягкой фискальной политики и ожидаемого роста бюджетных доходов.

СМИ напоминают, что Дания вместе с рядом других государств ЕС выступает за более мягкие бюджетные правила, которые позволили бы Евросоюзу больше вкладывать в оборону. Также Фредериксен говорила, что открыта для дискуссии о совместном привлечении ЕС средств на финансирование военных потребностей.

В январе Фредериксен говорила, что в долгосрочной перспективе Копенгаген сможет тратить почти 5% от ВВП на оборону.

В конце января сообщалось, что датское правительство собирается инвестировать на оборонные цели в Арктике и Северной Атлантике $1,66 млрд, в том числе для защиты Гренландии. Дания планирует закупить беспилотники и инвестирует в дополнительные спутниковые возможности. Она также намерена принять на вооружение четыре патрульных корабля класса Thetis.