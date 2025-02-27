Эстония намерена довести оборонные расходы до почти 4% ВВП в 2025 году

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Президент Эстонии Алар Карис на встрече с президентом Финляндии Александром Стуббом в Хельсинки заявил, что в 2025 году оборонные расходы в его стране вырастут до почти 4% валового внутреннего продукта.

"Мы оба много инвестируем в коллективную оборону. В прошлом году расходы на оборону Эстонии составили 3,4% от ВВП. В этом году мы достигнем почти 4%. А вскоре, возможно, будем двигаться к 5%", - цитирует Кариса его пресс-служба.

При этом, по его словам, "5% - не просто цифра, это конкретный расчет расходов на содержание войск НАТО".

Он высоко оценил тесное сотрудничество с Финляндией в области обороны и безопасности как на двусторонней основе, так и как союзников по НАТО, подчеркнул важность и пользу трансатлантических отношений как для Европейского союза, так и для США.

Главы государств обсудили также вызовы в сфере повышения готовности к обороне, вопросы энергетической безопасности, защиты критически важной инфраструктуры в Балтийском море и действия против теневого флота.