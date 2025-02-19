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Советник Трампа назвал хорошими шансы на соглашение между РФ и Украиной

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Россия и Украина имеют много возможностей по достижению договоренностей для нормализации нынешней ситуации, заявил в среду советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц.

"Шансы на мирное соглашение для Украины, России - хорошие", - приводит Bloomberg его слова.

"Следующий шаг - технические группы, которые будут обсуждать детали", - сказал он.

Также Уолц сказал, что в рамках мер по разрешению кризиса на следующей неделе в Вашингтон должны прибыть президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Британии Кир Стармер.

Ранее на этой неделе американский президент Дональд Трамп заявил, что переговоры между представителями США и РФ в Эр-Рияде приблизили урегулирование украинского кризиса.

В среду Трамп также сказал, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому ради сохранения Украины стоит как можно быстрее добиться урегулирования конфликта.


США Майк Уолц РФ Украина
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