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Второй раунд парижских консультаций по Украине с участием 20 стран ЕС и НАТО прошел по видеосвязи

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон провел в среду вторую часть инициированных им консультаций по Украине и европейской безопасности со странами-союзницами, подавляющее большинство из них участвовало по видеосвязи.

Как сообщают французские СМИ со ссылкой на Елисейский дворец, Макрон общался с 19 главами государств и правительств стран ЕС и НАТО. Лично присутствовали только исполняющий обязанности президента Румынии Илие Боложан и премьер-министр Люксембурга Люк Фриден.

Лидеры стран ЕС - Бельгии, Болгарии, Греции, Ирландии, Кипра, Латвии, Литвы, Португалии, Словении, Финляндии, Хорватии, Чехии, Швеции, Эстонии, а также членов НАТО - Исландии, Канады и Норвегии присоединились к совещанию по видеосвязи.

По информации газеты Ouest-France, французский президент обещал, что до конца недели побеседует с руководителями оставшихся государств-членов ЕС. В консультациях пока не участвовали Венгрия, Словакия, а также Австрия и Мальта.

Газета Le Monde обратила внимание на то, что стремившийся выступить в роли посредника на переговорах по Украине лидер натовской Турции Реджеп Тайип Эрдоган не был в списке приглашенных на эти совещания.

Толчком для организации парижских встреч послужили американо-российские контакты по украинскому урегулированию без участия Европы. Один из главных вопросов дебатов - европейские миротворческие силы на Украине.

17 февраля в Елисейском дворце прошел первый раунд этих консультаций. В нем участвовали главы правительств Великобритании, Германии, Дании, Испании, Италии, Нидерландов и Польши, а также председатель Европейского совета Антониу Кошта, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Никаких официальных отчетов по итогам этих встреч не последовало, но, судя по заявлениям отдельных участников консультаций, они не смогли прийти к единой позиции.

В среду вечером телеканал BFMTV сообщил со ссылкой на советника президента США по национальной безопасности Майкла Уолца, что Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера ожидают в Вашингтоне на будущей неделе "в рамках совещаний" по украинскому урегулированию.

Хроника 24 февраля 2022 года – 19 февраля 2025 годаВоенная операция на Украине
Франция Эммануэль Макрон НАТО ЕС
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