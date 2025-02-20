СПБ биржа увеличит количество бумаг на торгах в выходные до 54

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - СПБ биржа добавит 16 ценных бумаг российских компаний в перечень доступных для сделок по будням, в субботу и воскресенье.

Согласно сообщению биржи, список пополнят акции "Аэрофлота", "Московской биржи", банка "Санкт-Петербург", "Европлана" и др. С 21 февраля они станут доступны для заключения сделок с 10:00 по Москве, а с 22 февраля - в утреннюю сессию и по субботам и воскресеньям.

Таким образом, всего в выходные дни будут торговаться 54 бумаги.

СПБ биржа запустила торги по субботам и воскресеньям с 1 февраля. Они проводятся с 10:00 до 19:00 по московскому времени и представляют собой утреннюю дополнительную сессию торгового дня понедельника. Диапазон ценовых движений по ценным бумагам существенно сужен по сравнению с будними днями.