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США остались лидером рейтинга "мягкой силы" по версии Brand Finance

Китай вытеснил Великобританию со второй строчки

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - США остались самым влиятельным государством в мире, в то время как Китай впервые обогнал Великобританию и занял второе место, говорится в Global Soft Power Index, ежегодном исследовании Brand Finance.

Штаты сохранили за собой первую позицию в рейтинге, но репутация страны падает после посеявшей распри президентской кампании, в то время как перспективы при президенте Дональде Трампе выглядит неопределенными.

Япония сохранила за собой четвертую позицию, Германия - пятую, Франция - шестую, Канада - седьмую, Швейцария - восьмую, Италия - девятую, ОАЭ - десятую.

Россия осталась на шестнадцатом месте, в то время как Белоруссия поднялась на 80-ю строчку с 87-й в прошлом году.

Самое значительное улучшение продемонстрировал Сальвадор, который взлетел сразу на 35 строчек в мировом рейтинге - до 82-го места.

Среди государств, которые входили в топ-100 в 2024 году, наиболее значительный прогресс показала Южная Корея, прибавившая три позиции - до 12-го места. Brand Finance связывает это, в том числе, с растущей популярностью музыки K-pop, а также южнокорейских фильмов и телешоу. Кроме того, респонденты указывали на "передовые технологии и инновации" и "продвинутую науку" в стране.

Brand Finance составляет рейтинг "мягкой силы" стран (их влияние на поведение и предпочтения государств, компаний, сообществ и общественности путем культурного и информационного влияния, а не за счет принуждения) на основе опроса свыше 173 тысяч респондентов из более чем 100 стран. Он включает все 193 страны, входящие в ООН. Каждая из них оценивается по 55 показателям. Global Soft Power Index рассчитывается шестой год.

Китай США Южная Корея Великобритания Brand Finance Global Soft Power Index
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