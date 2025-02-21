США выступили против использования в заявление G7 термина "агрессор" в отношении РФ

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты выступили против того, чтобы в связанном с третьей годовщиной начала СВО на Украине заявлении "большой семерки" Россия называлась агрессором, сообщает The New York Times со ссылкой на источники из числа высокопоставленных чиновников.

"Представители администрации Трампа указали, что они хотели бы чего-то иного и более краткого, чем заявление, сделанное при бывшем президенте Джо Байдене, и стремились к тому, чтобы оно не мешало и не блокировало переговоры, которые сейчас ведутся с Россией", - говорится в публикации.

Проект заявления был подготовлен Канадой, текущим председателем "семерки", в документе использовались формулировки с "проукраинским тоном", принятым группой союзников после февраля 2022 года.

"По словам источника, американская сторона ознакомилась с этим первым проектом на этой неделе и удалила все ссылки, которые могли быть истолкованы как проукраинские", - пишет газета.

Кроме того, Вашингтон потребовал исключить из текста отрывки, в которых действия РФ описываются как нарушение суверенитета Украины, отмечает The New York Times.

В результате был подготовлен проект заявления, "в котором не упоминается ни Россия как агрессор, ни Украина как жертва вторжения". В нем указывается, что "надежные гарантии безопасности и интеграция Украины в Европейский союз будут иметь решающее значение для обеспечения прочного мира, который предотвратит будущую агрессию".

Как пишет издание, разработка проекта документа может продолжаться до понедельника, когда заявление будет опубликовано.

The New York Times обращает внимание, что, по данным источников, так же еще не решено, пригласят ли лидеры стран G7 президента Украины Владимира Зеленского на предстоящую встречу, как это было сделано в прошлом году.