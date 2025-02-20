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Норвегия в январе снизила добычу природного газа на 8,8% г/г

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Добыча природного газа в Норвегии в январе составила 10,73 млрд кубометров, что на 8,8% меньше показателя за тот же месяц прошлого года, по предварительным данным Норвежского офшорного директората (NOD).

По уточненным расчетам, в декабре объем производства составлял 11,18 млрд кубометров, то есть за прошлый месяц он сократился на 4%. NOD прогнозировал добычу в январе чуть выше 11 млрд кубометров.

Норвегия в прошлом месяце уменьшила добычу нефти, конденсата и ШФЛУ на 4% в годовом выражении – до 1,99 млн баррелей в сутки (б/с). По сравнению с декабрем она снизилась на 1,7% (с пересмотренных 2,025 млн б/с).

Добыча нефти в стране в среднем составляла 1,775 млн б/с, что на 2,8% ниже показателя января 2024 года и на 0,6% меньше декабрьского объема. NOD прогнозировал производство на уровне 1,73 млн б/с.

Общий объем добычи углеводородов в Норвегии в январе, согласно предварительным расчетам, составил около 20,5 млн кубометров нефтяного эквивалента, что на 1,4 млн кубометров н.э. меньше показателя за первый месяц 2024 года, говорится в сообщении.

Норвегия
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