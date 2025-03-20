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Норвегия в феврале сократила добычу природного газа на 4,9% г/г

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - В Норвегии в феврале добыча природного газа составила 9,94 млрд кубометров, что на 4,9% меньше , чем годом ранее, по предварительным расчетам Норвежского офшорного директората (NOD).

В январе, по пересмотренным данным, объем производства составлял 10,77 млрд кубометров, то есть за прошлый месяц он сократился на 7,7%. NOD прогнозировал добычу в феврале на уровне 9,577 млрд кубометров.

Норвегия в феврале уменьшила добычу нефти, конденсата и ШФЛУ на 3,2% в годовом выражении - до 1,938 млн баррелей в сутки (б/с). По сравнению с январем она снизилась на 2% (с пересмотренных 1,977 млн б/с).

Добыча нефти в стране в среднем составляла 1,723 млн б/с, что на 2,4% ниже показателя за февраль 2024 года и на 2,2% меньше январского объема. NOD прогнозировал производство на уровне 1,7 млн б/с.

Общий объем добычи углеводородов в Норвегии в январе-феврале, по предварительным данным, составил около 39,1 млн кубометров нефтяного эквивалента, в том числе 16,4 млн кубометров пришлось на нефть и 20,7 млн кубометров на природный газ. Совокупное производство было на 2,6 млн кубометров н.э. меньше показателя за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении.

Норвегия NOD
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