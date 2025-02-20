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Запасы нефти в США за неделю выросли на 4,63 млн баррелей

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 4,63 млн баррелей до 432,49 млн баррелей. Об этом говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны.

Товарные запасы бензина снизились на 151 тыс. баррелей и составили 247,9 млн баррелей.

Коммерческие запасы дистиллятов уменьшились на 2,05 млн баррелей до 116,56 млн баррелей.

Эксперты ожидали роста запасов нефти на 3 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 1 млн баррелей и падения запасов дистиллятов на 1,5 млн баррелей.

США
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