Цены на нефть теряют более 1%, Brent торгуется у $75,5 за баррель

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Котировки фьючерсов на нефть эталонных марок снижаются более чем на 1%, но по-прежнему нацелены завершить неделю в плюсе.

Стоимость апрельских контрактов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 17:45 по Москве составляет $75,48 за баррель, что на $1 (1,31%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть WTI на апрель на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились к этому времени на $1,1 (1,52%), до $71,38 за баррель.

Между тем, за последние пять дней цены на Brent и WTI повысились примерно на 1,2%.

Нефтяной рынок ищет баланс между понижательными факторами, связанными с планами президента США Дональда Трампа по увеличению добычи нефти в Штатах, упрощением или отменой ненужных норм и ограничений, с повышательными в виде возможного ужесточения санкций против нефтяного экспорта Ирана и России и вероятности того, что ОПЕК+ отложит наращивание добычи, отмечает сырьевой аналитик Price Futures Group Фил Флинн.

Негативное влияние на котировки оказывают официальные данные, показавшие увеличение коммерческих запасов нефти в США на 4,63 млн баррелей за минувшую неделю. Эксперты ожидали их роста на 3 млн баррелей.

Запасы бензина снизились на 151 тыс. баррелей, дистиллятов - на 2,05 млн баррелей.

Импорт нефти в США сократился на 488 тыс. баррелей в сутки, а экспорт вырос на 472 тыс. б/с, что в совокупности дает отток в размере 960 тыс. б/с, или 6,72 млн баррелей за минувшую неделю.

Поддержку ценам оказывают новости о наступлении холодов в Соединенных Штатах, из-за которых добыча нефти в стране может сократиться на 120-150 тыс. баррелей в сутки. "Холодная погода увеличила спрос на нефть в США до 20,4 млн баррелей в сутки за последние четыре недели, что отчасти обусловлено ростом спроса на дистиллятное топливо", - пишет Флинн.