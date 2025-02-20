Посол России в Армении попал в ДТП в Ереване
Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Автомобиль посла России в Армении Сергея Копыркина попал в ДТП в Ереване вечером в четверг, сообщают армянские СМИ. "Служебный автомобиль посла России в Армении Сергея Копыркина попал в ДТП сегодня в Ереване. В результате аварии водитель и пассажир были доставлены в больницу", - сообщает армянский информационный сайт "Shamshyan".
По данным издания, в момент ДТП посол находился в автомобиле. По предварительным данным, причиной ДТП стала гололедица.
Посольство России в Армении эту информацию каким-либо образом не комментирует.
В Ереване в четверг наблюдается сильный снегопад.