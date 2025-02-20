Попавший в ДТП в Ереване российский посол получил легкие травмы

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Посол России в Армении Сергей Копыркин получил легкие травмы в результате ДТП в Ереване, сообщает российское диппредставительство.

"Информируем, что по причине сложных погодных условий в Ереване автомобиль Посла России в Армении попал в дорожно-транспортное происшествие. Посол России С.П.Копыркин и водитель получили легкие травмы", - говорится в сообщении.

В посольстве добавили, что пострадавшим была оказана медицинская помощь, их здоровью ничего не угрожает

Ранее об аварии сообщил армянский информационный сайт "Shamshyan". В публикации уточнялось, что причиной ДТП стала гололедица - в армянской столице в четверг наблюдался сильный снегопад.