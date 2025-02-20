Страны G7 пытаются согласовать в коммюнике единые формулировки по Украине

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Страны G7 столкнулись с трудностями при составлении коммюнике, посвященного украинскому кризису, после существенных изменений его первоначального проекта, сообщает в четверг Bloomberg со ссылкой на источники.

"По словам дипломатов, знакомых с ходом переговоров, G7 испытывают затруднения при согласовании черновика коммюнике (...) после того, как первый вариант значительно смягчили", - информирует агентство.

"Надежные гарантии безопасности и интеграция Украины в ЕС будут иметь решающее значение для обеспечения прочного мира и предотвращения будущей агрессии", - говорится в варианте документа, оказавшегося в распоряжении Bloomberg.

При этом из него удалили упоминание о намерении принять Украину в НАТО. Также убрана информация о поручении ограничить или адаптировать "потолок цен" на российскую нефть, чтобы подтолкнуть Москву к переговорам.

Кроме того, смягчена характеристика действий России в отношении Украины.

По словам дипломатов, страны "Группы семи" продолжат переговоры по тексту документа; вероятно, в нем могут появиться и другие изменения.

18 февраля Bloomberg сообщало, что страны G7 рассматривают возможность ограничить или адаптировать потолок цен на российскую нефть, чтобы сократить доходы России. Предполагалось, что страны поручат своим министрам финансов пересмотреть ценовой лимит, установленный ранее на уровне $60 за баррель сырой нефти.