Президент ЮАР заявил, что продолжит сотрудничество с Россией

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Президент ЮАР Сирил Рамафоса заверил, что страна продолжит сотрудничать с Россией вопреки призывам политиков из Евросоюза, сообщает в четверг газета "Известия".

"Мы продолжаем работать с Россией по ряду вопросов, безусловно", - сказал Рамафоса на полях совещания глав внешнеполитических ведомств G20 в Йоханнесбурге, отвечая на соответствующий вопрос издания.

Он добавил, что ЮАР открыта к диалогу со многими странами.

"Исключение каких-либо стран из диалога не является инструментом нашей внешней политики", - отметил Рамафоса.

Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас призывала власти ЮАР прекратить работать с Россией.