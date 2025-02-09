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Трамп распорядился заморозить помощь ЮАР из-за политики в отношении африканеров

Другой причиной стала позиция республики по войне в Газе

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональда Трамп исполнительным указом заморозил помощь ЮАР в связи с принятым в стране законом, позволяющим изымать сельскохозяйственные земли у африканеров (потомков белых колонистов) без какой-либо компенсации, а также из-за позиции в отношении Израиля по войне в секторе Газа.

Политика властей ЮАР "подрывает внешнюю политику США", и тем самым "представляет угрозу для национальной безопасности нашей страны, наших союзников, наших африканских партнеров и наших интересов", говорится в указе.

В связи с этим США "не будут оказывать ЮАР помощь до тех пор, пока она продолжает эти несправедливые и безнравственные практики, наносящие вред нашей нации".

Вашингтон также будет способствовать переселению африканеров, которые пытаются "избежать спонсируемой правительством расовой дискриминации, включая конфискацию имущества по расовому признаку".

В тексте документа поясняется, что принятый ЮАР закон "подпитывает непропорциональное насилие в отношении землевладельцев (...) по расовому признаку".

Кроме того, ЮАР "заняла агрессивную позицию в отношении США и их союзников, в том числе Израиля, обвинив его (...) в геноциде, и активизировала свои отношения с Ираном с целью разработки коммерческих, военных и ядерных соглашений".

США Трамп ЮАР Иран
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